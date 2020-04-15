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Новые модели в серии Canton Smart


15.04.2020 13:02

 

 

Немецкая компания Canton расширила серию беспроводной акустики; теперь в ней представлены ещё три модели: компактная двухполосная колонка Canton Smart GLE 3, акустическая система центрального канала Smart GLE 5 и настольная звуковая дека Smart Sounddeck 100.

 

Розничные цены в Европе составляют 1250, 800 и 950 Евро соответственно. Ранее Canton анонсировал начало производство напольной модели из этой же серии Smart GLE 9. На базе полочных GLE 3 и центра GLE 5 можно собрать недорогой комплект для домашнего кинотеатра. Если площадь помещения не позволяет такой подход, выручит компактный саундбар Smart Sounddeck 100, который можно установить под ТВ; он поддерживает многоканальные аудио форматы Dolby Atmos и DTS HD.

 

Все громкоговорители из серии Canton Smart полностью совместимы и могут быть частью мультирум-системы. Они будут доступны для заказа в онлайн-магазине Canton с мая в двух цветах, чёрном и белом.

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