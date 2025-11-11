Новые напольники Fyne Audio с драйверами IsoFlare

11.11.2025 23:01

F55E – новая акустическая система в ассортименте Fyne Audio. Напольные колонки пополнили фирменную серию F500E и стали самой доступной по цене моделью напольных громкоговорителей, выпускаемых компанией.

Компактная аудиосистема F55E комплектуется пятидюймовым динамиком IsoFlare. Корпус колонки – с излучающим вниз портом фазоинвертора с диффузором BassTrax Tractrix. Производитель сообщает, что звучание новинки характеризуется исключительной точностью воспроизведения музыкальных образов в сочетании с мощностью, насыщенностью и напористостью басов. Создатели новинки сравнивают F55E со студийными мониторами, звучание которых обладает глубиной и мощью, присущими напольной акустике.

Колонки Fyne Audio F55E отличаются небольшими размерами и рассчитаны на использование в помещении небольшой и средней площади. Драйверы IsoFlare – с фирменными подвесами FyneFlute, которые эффективно гасят возникающие резонансы. Диафрагма высокочастотного динамика – титановая; тщательно рассчитанная форма волновода оптимизирует звуковую дисперсию. Система BassTrax Tractrix обеспечивает распространение басов по всем направлениям, на 360 градусов, в результате чего низкочастотный звук равномерно заполняет помещение.



