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Новые напольники в линейке Wharfedale Elysian


03.07.2023 13:09

 

 

Во флагманской линейке акустических систем Elysian, выпускаемой компанией Wharfedale, появилась четвёртая модель – напольный громкоговоритель Elysian 3. Теперь в серии две напольные колонки (вместе с Elysian 4) и две полочные модели (Elysian 1 и Elysian 2).

 

Новинка представляет собой трёхполосную акустическую систему с четырьмя излучателями. Колонка меньше и ниже «старшей» модели Elysian 4; её габариты (HxWxD): 105 x 26 x 29 см. Драйверы, которыми оснащается громкоговоритель: высокочастотник AMT (Air Motion Transformer) размером 27 x 90 мм, 150-миллиметровый среднечастотный динамик (такой же используется в моделях Elysian 4 и Elysian 2) и два басовика диаметром 180 мм.

 

Корпуса колонок отделаны натуральным древесным шпоном (цвета: чёрный, белый, орех), покрыты шестью слоями рояльного лака и отполированы вручную. В продаже новые Wharfedale Elysian 3 появятся уже в июле.

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