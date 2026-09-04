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Новые настольные модели АС Onkyo Creator


04.09.2026 12:44

 

 

Японский Hi-Fi бренд Onkyo расширяет фирменную линейку компактных акустических систем Creator. До сих пор она состояла из двух активных настольных моделей, GX-10DB и GX-30ARC, а теперь серию дополнили громкоговорители GX-AiO 50, GX-AiO 100 и GX-AiO 150.

 

Пока производитель не раскрыл информацию о новинках: технические характеристики держатся в секрете. Известно, что все новые аудиосистемы серии – 2.1-канальные, с парой основных динамиков и встроенным сабвуфером с независимым усилением, и поддерживают как проводное, так и беспроводное подключение. Сообщается, что колонки обеспечивают «широкую, сбалансированную звуковую сцену с чёткой детализацией на низких уровнях громкости и глубоким, динамичным басом». 

 

Есть HDMI ARC, USB-C, оптический цифровой и линейный/фоно входы, что позволяет подключать акустическую систему к телевизору, компьютеру или проигрывателю виниловых пластинок. Поддерживается потоковая передача по Bluetooth; две одинаковые колонки GX-AiO могут быть объединены в стереопару и работать как отдельные левый и правый каналы. Предусмотрена возможность горизонтальной и вертикальной установки; влияет ли это на качество звука, неизвестно. В продаже новинки появятся уже этой осенью по цене 399 долларов США за GX-AiO 50, 400 долларов за GX-AiO 100 и 600 долларов за GX-AiO 150.

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