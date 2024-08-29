Новые «невидимки» Stealth Acoustics

29.08.2024 12:15

Новая разработка инженеров компании Stealth Acoustics – линейка архитектурной акустики LineaRadiance (L-RAD). В серию входит несколько моделей встраиваемых громкоговорителей и сабвуферов.



Устройства из этой серии предназначены для встраивания в стены или потолки и могут использоваться как в жилых домах и квартирах, так и в офисах, общественных пространствах и т.д. Колонки LineaRadiance выпускаются в разных вариантах отделки, доступных в том числе по индивидуальному заказу; благодаря разнообразию вариантов можно добиться полного соответствия интерьеру и сделать колонку не бросающейся в глаза, практически невидимой. В комплект поставки входит монтажный короб. При разработке новой серии конструкторы Stealth Acoustics применили несколько новых технологий. В колонках используется диафрагма нового типа Fidelity Glass Advanced с улучшенными свойствами; новая система крепления басовика позволила увеличить внутренний объём сабвуфера.



В настоящее время Stealth Acoustics предлагает две модели L-RAD: 116 и 430; выпуск ещё семи новых устройств, в том числе двух моделей сабвуферов, начнётся в ближайшее время, ещё до конца текущего года. Колонка L-RAD 116 представляет собой двухполосный громкоговоритель с 6,5-дюймовым басовым драйвером. Это устройство начальной ценовой категории с двумя независимыми защитными схемами (для ВЧ/СЧ и ЛЧ-секций). L-RAD 430 – трёхполосная акустическая система с двумя мощными восьмидюймовыми басовиками, СЧ-динамиком 30 мм и высокочастотником 25 мм. Частотный диапазон расширен с 20 кГц до 35 кГц. Эта модель также оснащена двойной системой защиты.



