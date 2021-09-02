Новые OLED-флагманы Philips

02.09.2021 10:30

Новые флагманы ТВ-линейки Philips 2021 года – модели OLED+936 и OLED+986, с двойным процессором P5, поддержкой HDMI 2.1, адаптивной технологией HDR10+ и усовершенствованной аудио системой Bowers & Wilkins. Розничные цены пока держатся в тайне; в продаже новинки появятся в сентябре и октябре соответственно.

О появлении новых моделей компания проинформировала экспертов на своей первой онлайн-конференции. Телевизоры OLED+936 будут выпускаться с диагоналями 48, 55 и 65 дюймов; OLED+986 – только в одном размере, 65 дюймов. Все устройства, за исключением 48-дюймовых 936, оснащаются панелями OLED Evo последнего поколения, с увеличенной на 20% пиковой яркостью. Наличие встроенного датчика освещённости означает, что изображение всегда оптимизировано с учётом условий освещения, как для SDR, так и для HDR контента.

Использование двухчипового процессора P5 позволило повысить яркость изображения, обеспечило более точную передачу цветов и оттенков кожи, улучшило контрастность. Качество «картинки» и звука стало лучше в том числе благодаря технологии Perfect Natural Motion и «интеллектуальному» эквалайзеру. Впервые устройства этой серии будут поддерживать технологию видеодекодирования AV1. Появление новой функции Film Detection означает, что телевизор автоматически выберет режим Filmmaker, в котором изображение не подвергается обработке, или Home Cinema – с оптимизированным качеством изображения.

Поддержка HDMI 2.1 на двух из четырёх HDMI портов делает новые модели востребованными среди геймеров. Все новые ТВ оснащаются аудиосистемами Bower & Wilkins в конфигурации Tweeter on Top. Добавлены декодер Dolby Multistream и HDMI eARC. В OLED+986 установлена система аудиофильского уровня 3.0 мощностью 70 Ватт – три 100-мм СЧ/НЧ драйвера, разработанные для колонок Bowers & Wilkins серии 800. Устройства OLED+936 оснащаются Dolby Atmos-совместимой системой 3.1.2. Предусмотрена поддержка DTS-HD аудио и DTS Play-Fi с мультирум-возможностями (при использовании других устройств с функцией Play-Fi, а также голосове управление.





