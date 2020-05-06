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Новые отношения McIntosh Group и Rotel Electronics


06.05.2020 11:45

 

 

Компания SUMIKO, входящая в группу McIntosh, будет осуществлять дистрибьюцию продукции Rotel Electronics в США и странах Латинской Америки.

 

Rotel пополнит список брендов в портфолио SUMIKO, в числе которых в настоящее время представлены Pro-Ject Audio и Sonus Faber. Права на продвижение новой для SUMIKO торговой марки и продажу продукции всех категорий переходят к новому дистрибьютору 1 июня 2020 года.

 

Права на дистрибьюцию компонентов Rotel в Великобритании по-прежнему принадлежат Bower & Wilkins.

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