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Новые полочники серии F1 от Fyne Audio


05.11.2020 13:12

 

 

Две новые полочные модели акустических систем появились в ассортименте шотландского бренда Fyne Audio. Специально для громкоговорителей F1-5 и F1-8 создана и напольная подставка FS8.

 

Колонки разработаны и производятся в Глазго. Корпуса отделаны панелями из древесины ореха и покрыты рояльным лаком; внизу – «пьедесталы» из шлифованного алюминия с направленным вниз портом фазоинвертора. Громкоговорители оснащаются НЧ/СЧ драйверами IsoFlare диаметром 125 мм (модель F1-5) и 200 мм (F1-8) с расположенными в центре компрессионными 19-миллиметровыми (F1-5) или 25-миллиметровыми (F1-8) твитерами и диффузорами BassTrax Tractrix.

 

Технические характеристики: АЧХ 48 Гц – 38 кГц / 33 Гц – 34 кГц (F1-5 / F1-8); импеданс 8 Ом; чувствительность 89 дБ / 91 дБ.  Высота F1-5 – 32,1 см, вес 5,8 кг; F1-8 при «росте» 47 см весят по 32 кг. Розничные цены – 3000 и 6000 фунтов стерлингов за пару; стойки чёрного цвета продаются за 1000 фунтов (пара).

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