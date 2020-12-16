Новые полочники T+A

16.12.2020 13:15

Ещё одна новость из Германии: компания T+A elektroakustik выпустила обновлённую версию модели Pulsar R 20. Полочная колонка R 21 отличается от своей предшественницы рядом технических усовершенствований.



В частности, у новинки есть несколько заимствований от напольной модели ST 21; конструкторские решения были адаптированы под небольшие размеры корпуса R 21. Сходство со «старшей» ST 21 теперь очевидно прослеживается и во внешнем виде полочных громкоговорителей – чистые прямые линии, характерные скошенные грани... Инженеры T+A изменили и конструкцию динамиков: R 21 звучат динамичнее и точнее своих предшественников.



Покупатель может выбрать один из двух вариантов отделки: матовый чёрный корпус или белый корпус с чёрными динамиками. Колонки уже появились в продаже; розничная цена за пару в Германии – 1400 Евро.