Новые проекционные экраны Viewscreen

13.09.2021 10:17

Компания ViewScreen объявила о запуске двух новых серий проекционных экранов. Модели линеек Premium и Annex отличают компактный дизайн и простота установки.

Моторизированные экраны Premium оборудованы постоянной системой натяжения с механизмом регулировки. Предусмотрены несколько вариантов установки: «плавающий» настенный монтаж, потолочный монтаж, подвесная установка, а также монтаж с использованием L-образного кронштейна. Доступные размеры: от 92 до 200 дюймов. Алюминиевый корпус окрашен в белый цвет.

Экраны серии Annex относятся к категории встраиваемых потолочных, с натяжением. Благодаря запатентованной конструкции раздельного корпуса эти модели характеризуются низким уровнем шума и вибрации. Размеры те же: от 92 до 200 дюймов. В комплект поставки входит ИК-пульт дистанционного управления.