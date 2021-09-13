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Новые проекционные экраны Viewscreen


13.09.2021 10:17

 

 

Компания ViewScreen объявила о запуске двух новых серий проекционных экранов. Модели линеек Premium и Annex отличают компактный дизайн и простота установки.

 

Моторизированные экраны Premium оборудованы постоянной системой натяжения с механизмом регулировки. Предусмотрены несколько вариантов установки: «плавающий» настенный монтаж, потолочный монтаж, подвесная установка, а также монтаж с использованием L-образного кронштейна. Доступные размеры: от 92 до 200 дюймов. Алюминиевый корпус окрашен в белый цвет.

 

Экраны серии Annex относятся к категории встраиваемых потолочных, с натяжением.  Благодаря запатентованной конструкции раздельного корпуса эти модели характеризуются низким уровнем шума и вибрации. Размеры те же: от 92 до 200 дюймов. В комплект поставки входит ИК-пульт дистанционного управления.

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