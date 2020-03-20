Новые проекторы Acer

20.03.2020 07:00

Компания Acer представила несколько новых моделей видеопроекторов для дома и офиса. Новинки отличаются высокой яркостью и обеспечивают контрастность изображения даже при ярком освещении.



Проекторы Acer X118HP (нативное разрешение SVGA, 800 x 600), X128HP (XGA, 1024 x 768) и X138WHP (WXGA, 1280 x 800) подходят для использования в составе домашнего кинотеатра, а также для демонстрации презентаций в офисных условиях. Световой поток 4000 ANSI люмен и контрастность до 20000:1 обеспечивают отличное качество проекции и полную разборчивость текста даже при ярком искусственном или естественном освещении. Технологии DynamicBlack и Acer LumiSense позволяют покадрово анализировать выводимый на экран контент и автоматически подбирать максимально подходящий уровень яркости и контрастности. Все три новинки поддерживают работу с 3D-контентом при подключении совместимых устройств.

Технология ColorSafe II «отвечает» за сохранение естественности всех цветов и борется с выцветанием картинки. Со временем многие проекторы теряют натуральность цветопередачи, которая смещается в сторону жёлтой части спектра – но только не проекторы Acer с поддержкой ColorSafe II, которые сохранят естественность и яркость оттенков даже спустя годы. Благодаря функции ExtremeECO проекторы самостоятельно переходят в экономный режим и отключаются, если достаточно долгое время не были подключены к источнику видеосигнала. Это снижает энергопотребление устройств на 70% и продлевает срок службы ламп до 10000 часов.