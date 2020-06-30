Новые программные решения Christie

30.06.2020 12:08

Christie Mystique Lite и Christie Conductor – новые бесплатные программные решения, которые помогут клиентам создавать и поддерживать изображения, совмещенные путем бесшовного блендинга, а также отслеживать работу проекционных систем и управлять ими.



Работы по настройке и выравниванию проекторов, коррекции геометрии изображения и блендингу – а без них не обойтись, когда используется массив проекторов и/или изображение проецируется на рельефные и неоднородные поверхности – сложны и затратны по времени. С новыми программными решениями Christie выполнять их намного легче. Christie Mystique Lite выравнивает и повторно калибрует изображение, используя любую недорогую веб-камеру. Все необходимые операции производятся нажатием одной кнопки.



Для управления системами, состоящими из множества (до 256) 3DLP проекторов Christie разработано решение Christie Conductor. Оно снижает риск отключения системы и избавляет от долгих часов ручной работы. С его помощью операторы могут удалённо обновлять прошивку всех проекторов одновременно, видеть статус работоспособности устройств в едином списке или на карте состояния, а также автоматически включать или отключать проекторы непосредственно с рабочего стола.



Christie Mystique Lite появится в свободном доступе в начале июля, а Christie Conductor можно скачать – бесплатно – уже сейчас на сайте компании-производителя.