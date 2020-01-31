Новые разработки Optoma на выставке ISE 2020

31.01.2020 12:30

В Амстердам Optoma привезёт LED дисплей QUAD последнего поколения, несколько моделей видеопроекторов для домашнего использования, а также ряд решений для коммерческого сектора. Кроме того, посетители стенда увидят всемирно известный голографический цирк Roncalli Circus.



Новинки для дома – это в том числе две модели 4K UHD проекторов, один из которых создан специально для игроманов. Optoma UHD42 – первый в мире игровой проектор с частотой 240 Гц. Он обеспечивает сверхплавное движение изображения, а увеличенная частота кадров в секунду – и это доказано – лучшает скорость реакции игроков. Вторая новинка, Optoma UHZ65UST, представляет собой ультракороткофокусный лазерный проектор со встроенной аудиосистемой Optoma NuForce.



Новый LED дисплей FHDQ163 не зря совершенно официально носит название QUADZilla. Он имеет большой размер экрана (163 дюйма, или 3,6 x 2,025 м), разрешение Full HD 1080p, яркость 600 нит, является полностью оптимизированным решением категории «всё в одном», что означает быстроту и простоту установки. Управлять устройством можно из любой точки мира; для передачи контента не требуется проводное подключение, а размер экрана можно увеличить, подключив несколько дисплеев FHDQ163.