ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

Новые решения для инсталляторов: проекторы Exell и экраны Digis


27.03.2026 13:27

 

 

Ассортимент российской компании Merlion пополнился несколькими инсталляционными решениями, которые предназначены для оснащения учебных классов и аудиторий, переговорных комнат, конференц-залов и пр.

 

Одна из новинок – полная линейка проекционных экранов, выпускаемых российским же производителем Digis. В неё входят доступные по цене проекционные экраны для образовательных учреждений, офисов, конференц-залов и домашних кинотеатров, в том числе настенные, потолочные, моторизованные, переносные и пр. Размеры экранов Digis, которые можно приобрести в Merlion: от 84 до 200 дюймов по диагонали. 

 

Ещё одна новинка, ранее не представленная в ассортименте Merlion – видеопроекторы Exell. По данным исследовательского центра ITResearch, в 2025 году эти устройства вошли в «топ-5» по продажам в России. Под брендом Exell выпускаются проекторы с различными технологиями проекции, в том числе LCD и DLP, а также модели с лазерным источником света. Некоторые модели имеются на складе, другие доступны по предварительному заказу.

Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007