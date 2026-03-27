Новые решения для инсталляторов: проекторы Exell и экраны Digis

Ассортимент российской компании Merlion пополнился несколькими инсталляционными решениями, которые предназначены для оснащения учебных классов и аудиторий, переговорных комнат, конференц-залов и пр.



Одна из новинок – полная линейка проекционных экранов, выпускаемых российским же производителем Digis. В неё входят доступные по цене проекционные экраны для образовательных учреждений, офисов, конференц-залов и домашних кинотеатров, в том числе настенные, потолочные, моторизованные, переносные и пр. Размеры экранов Digis, которые можно приобрести в Merlion: от 84 до 200 дюймов по диагонали.



Ещё одна новинка, ранее не представленная в ассортименте Merlion – видеопроекторы Exell. По данным исследовательского центра ITResearch, в 2025 году эти устройства вошли в «топ-5» по продажам в России. Под брендом Exell выпускаются проекторы с различными технологиями проекции, в том числе LCD и DLP, а также модели с лазерным источником света. Некоторые модели имеются на складе, другие доступны по предварительному заказу.