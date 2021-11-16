Новые ресиверы Denon серии S

16.11.2021 10:15

Выпуск трёх новых моделей AV-ресиверов серии S начала компания Denon. AVR-S760H, AVR-S660H и AVC-S660H оснащаются тремя входами HDMI с поддержкой видео 8K и сетевой технологией HEOS, позволяющей воспроизводить музыку в форматах высокого разрешения (WAV, FLAC, ALAC и DSD 2.8. / 5,6 МГц) через фронтальный порт USB или при подключении по сети и превращающей многоканальный ресивер в сетевой музыкальный проигрыватель.



Модели AVR-S660H и AVC-S660H – 5.2-канальные, мощностью 135 Вт/канал. К устройству можно подключить два сабвуфера. Ресиверы поддерживают форматы Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, технологии Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dynamic HDR и HLG, сквозную передачу видео в форматах 8K/60Гц и 4K/120Гц со скоростью до 40 Гбит/с и апскейлинг видео до формата 8K. У ресивера AVC-S660H тот же набор функций что у AVR-S660H, но нет встроенного FM-тюнера.



7.2-канальный AV-ресивер Denon AVR-S760H имеет усовершенствованную видеосекцию с поддержкой видео 8K и встроенную технологию потоковой передачи музыки HEOS с возможностью воспроизводить музыку одновременно в нескольких помещениях. Мощность ресивера – 140 Вт на канал. Поддерживаемые аудиоформаты: Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X и DTS Virtual:X. Установив потолочные или специальные Dolby Atmos-динамики, можно создать систему объёмного звучания 5.1.2; при этом поддержка технологий DTS Virtual:X и Dolby Atmos Height Virtualization означает, что ресивер может обеспечить эффект звука сверху и без использования высотных или потолочных динамиков.



Все три новинки поддерживают и «геймерские» технологии: сквозную передача видео 4K/120 Гц, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) и Auto Low Latency Mode (ALLM). Есть встроенный фонокорректор и вход для подключения проигрывателя виниловых дисков. Для простой и точной настройки акустической системы используется технология Audyssey MultEQ. Ресиверы совместимы с Apple AirPlay2. Благодаря встроенной технологии HEOS доступно беспроводное подключение к популярным сервисам потоковой передачи музыки (Spotify, Tidal и др.). По беспроводной сети музыку можно передавать на HEOS-совместимые устройства (например, беспроводные динамики Denon Home 150, 250 и 350). Из новых функций стоит отметить Dialog Enhancer, улучшающую звуки диалогов, и возможность подключать беспроводные Bluetooth-наушники. Управлять AV-ресиверами серии S можно с помощью голосовых команд (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri).