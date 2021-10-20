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Новые ресиверы Yamaha Aventage


20.10.2021 12:33

 

 

В линейке ресиверов Yamaha Aventage появилось несколько новых моделей. Ресиверы Aventage A2A, A4A, A6A и A8A отличаются мощным звуком, поддерживают видео разрешение до 8К, беспроводную мультирум-технологию MusicCast и стриминговые сервисы. Количество каналов и номинальная выходная мощность: A2A – 7 каналов / 100 Вт, A4A – 7 каналов / 110 Вт, A6A – 9 каналов / 150 Вт, A8A – 11 каналов / 150 Вт.

 

Из прочих возможностей отметим автоматический режим низкой задержки (ALLM), переменную частоту обновления (VRR), быструю передачу кадров (QFT), быстрое переключение мультимедиа (QMS), автоматическую настройку акустики YPAO. Все новые модели поддерживают Dolby Vision, DTS:X и Dolby Atmos с технологией виртуального верхнего канала. Возможности для музыкальной трансляции и управления приложениями включают поддержку Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect, встроенные сервисы потоковой передачи музыки, многоканальное аудио и голосовое управление с помощью Google Assistant и Siri. Подключение осуществляется по современному стандарту HDMI 2.1.

 

К преимуществам ресиверов Yamaha Aventage A2A, A4A, A6A и A8A также относится симметричная компоновка усилителя с целью оптимизации сигнального тракта и повышения чёткости звука при одновременном снижении межканальных помех. Трансформаторы дополнительно изолированы от усилительных каскадов с помощью отдельных монтажных кронштейнов, что снижает вибрации и придаёт дополнительную жёсткость внутренней конструкции.

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