ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новые саундбары Hisense


25.12.2023 13:29

 

 

Саундбары из нового модельного ряда Hisense появились в продаже в российских магазинах. Устройства новой серии универсальны, технологичны, отличаются элегантным дизайном и обеспечивают мощный кинематографический звук.

 

Новинок две – это саундбар U5120G и звуковая панель HS2100. U5120G поддерживает технологии Dolby Atmos и DTS:X, оснащается 11 динамиками и поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером. Мощность такого комплекта – 510 Вт. Высокое качество звучания вне зависимости от типа контента, будь то спортивная трансляция, кино или выпуск новостей, обеспечивает технология Hi-AT в режиме Al EQ. Саундбар способен воспроизводить несжатое аудио благодаря частоте дискретизации 4680 кбит/с.

 

Ещё одна новинка, HS2100 – устройство конфигурации 2.1 с максимальной мощностью 240 Вт и поддержкой DTS Virtual:X. Сабвуфер здесь также беспроводной, ультратонкий; есть шесть режимов эквалайзера для прослушивания музыки, просмотра кино или спортивных трансляций. Благодаря поддержке EzPlay можно управлять саундбаром Hisense и телевизором с помощью одного пульта. Подключение других устройств осуществляется по Bluetooth 5.3 или HDMI ARC.

Связанные новости:
 Телевизионный рынок РФ: Hisense в топе - 30.10.2023 13:05
 Тройной лазер и встроенный звук: Hisense C1 - 23.10.2023 16:22
 Hisense в России: расширение линейку Mini LED ТВ - 12.10.2023 16:27
 Инновации Hisense на выставке IFA 2023 - 18.09.2023 12:59
 Первый в мире саундбар с технологией WiSA DS  - 08.09.2023 12:26
 Дни Hisense объявлены в России - 16.06.2023 11:25
 Первая бренд-зона Hisense в формате домашнего кинотеатра - 06.03.2023 15:29
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007