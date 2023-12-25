Новые саундбары Hisense

25.12.2023 13:29

Саундбары из нового модельного ряда Hisense появились в продаже в российских магазинах. Устройства новой серии универсальны, технологичны, отличаются элегантным дизайном и обеспечивают мощный кинематографический звук.



Новинок две – это саундбар U5120G и звуковая панель HS2100. U5120G поддерживает технологии Dolby Atmos и DTS:X, оснащается 11 динамиками и поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером. Мощность такого комплекта – 510 Вт. Высокое качество звучания вне зависимости от типа контента, будь то спортивная трансляция, кино или выпуск новостей, обеспечивает технология Hi-AT в режиме Al EQ. Саундбар способен воспроизводить несжатое аудио благодаря частоте дискретизации 4680 кбит/с.



Ещё одна новинка, HS2100 – устройство конфигурации 2.1 с максимальной мощностью 240 Вт и поддержкой DTS Virtual:X. Сабвуфер здесь также беспроводной, ультратонкий; есть шесть режимов эквалайзера для прослушивания музыки, просмотра кино или спортивных трансляций. Благодаря поддержке EzPlay можно управлять саундбаром Hisense и телевизором с помощью одного пульта. Подключение других устройств осуществляется по Bluetooth 5.3 или HDMI ARC.



