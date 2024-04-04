Новые саундбары Toshiba в продаже в России

04.04.2024 14:08

В российских магазинах появились в продаже новые модели саундбаровToshiba: TS3120A и TS5120A. Это универсальные аудиосистемы, обеспечивающие эффект погружения в происходящее на экране телевизора и совместимые со многими фирменными ТВ и устройствами сторонних производителей.



Саундбары TS3120A и TS5120A с поддержкой DTS:X и Dolby Atmos отличаются друг от друга количеством динамиков и максимальной мощностью. Toshiba TS3120A – устройство попроще, в нём пять драйверов с совокупной мощностью 360 Вт. Более продвинутый саундбар Toshiba TS5120A оснащается девятью динамиками (420 Вт) и поставляется в комплекте с парой дополнительных тыловых колонок. И в одном, и в другом устройстве есть по одному широкополосному драйверу; два динамика из пяти (и, соответственно, девяти) расположены в торцах саундбара. Саундбары обеих моделей продаются в комплекте с отдельно стоящим сабвуфером (диаметр басовика – 6,5 дюйма, мощность 180 Вт и 240 Вт).



Для воспроизведения аудиоконтента разных типов предусмотрены семь режимов звучания. Технология на базе искусственного интеллекта автоматически оптимизирует звук с тем, чтобы он соответствовал специфике видеоряда. Новинки поддерживают технологию EzPlay: управлять саундбарами можно с помощью пульта ДУ, входящего в комплект поставки многих моделей телевизоров Toshiba. Саундбары TS3120A и TS5120A можно разместить на консоли под телевизором или закрепить на стене с помощью специального кронштейна. В набор разъёмов для подключения входят AUX, USB, оптический; поддерживаются Bluetooth 5.3 и HDMI ARC.



