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Новые шеллы Pro-Ject


08.04.2024 12:28

 

 

В России появились в продаже новые шеллы Pro-Ject, модели Headshell PRO, в вариантах Carbon и Black, и Headshell Signature Premium Polished. Шеллы подходят для картриджей с расстоянием между монтажными отверстиями ½ дюйма и могут устанавливаться на тонармы с креплением SME.

 

Вес шелла Pro-Ject Headshell PRO Carbon: 12,5 г; шелл сделан из углеволокна. Поскольку карбон – материал немагнитный, на этот шелл можно установить MC-картридж. Вариант PRO Black с покрытием чёрного цвета тяжелее – он весит 14 г и сделан из алюминия; шеллы этого вида также подходят для установки MC-картриджей. Модель Pro-Ject Headshell Signature Premium Polished – устройство премиального уровня. Он весит 12 г; материал, из которого изготовлен шелл – алюминий, применяемый в авиационной промышленности. Поверхность шелла – серебристая, полированная. Проводники в моделях PRO Carbon и PRO Black сделаны из бескислородной меди, в модели Signature Premium Polished – из серебра.

 

Конструкцией всех трёх новых шеллов предусмотрена возможность регулировки угла азимута иглы установленного картриджа. Чтобы это сделать, нужно ослабить винт в основании шелла, отрегулировать угол и снова зафиксировать его положение винтом. Поворачивать трубку тонарма не нужно.

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