Новые стандарты мощности: Burmester 259

Не иначе как «тихой революцией» называют усилитель мощности Burmester 259 его создатели. Устройство «задаёт новые стандарты для современных усилителей мощности». Усилитель представили широкой публике в сентябре 2025 года (отсюда и номер модели), а теперь новинка наконец появилась в продаже.



Несомненные плюсы устройства: способность управлять даже самыми капризными акустическими системами, непринуждённость и прозрачность звучания, уровень шума ниже порога слышимости. Производитель заявляет, что Burmester 259 не имеет аналогов среди современных аппаратов. Ему по силам передать и взрывную громкость, и тончайшие детали аудизаписи. Благодаря массивному корпусу схемы усилителя надёжно защищены от электромагнитных помех. Выходные транзисторы расположены на мощном медном основании, внутренние соединения, от выходных каскадов к клеммам для подключения акустики, тщательно организованы.



Усилитель можно приобрести как в стереофонической, так и в монофонической конфигурации, с соответствующим набором разъёмов на задней панели. Мощность устройства: 2 х 465 Вт / 4 Ом, 950 Вт / 8 Ом или 1510 Вт / 4 Ом. Прочие характеристики: демпинг-фактор > 5000, КНИ 0,0006 %, соотношение «сигнал/шум» 125 дБ. Варианты отделки корпуса: традиционный серебристый с хромированными элементами или полностью чёрный. Размеры: 450 х 450 х 450 мм; весит усилитель 83 кг.