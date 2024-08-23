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Новые стримеры Bluesound


23.08.2024 12:24

 

 

Три новые модели беспроводных Hi-Res музыкальных стримеров выпустила компания Bluesound. Устройства Node Nano, Node и флагманский Node Icon комплектуются ЦАПами ESS Sabre, поддерживают Apple AirPlay 2 и Bluetooth aptX Adaptive и файлы DSD (кроме Node Nano).

 

Node Nano – компактный стример начального ценового диапазона с базовым набором функций. Это, по сути, усовершенствованная версия фирменного беспроводного стримера с новым чипом ЦАП ESS Sabre ES9039Q2M. Флагман Node Icon оснащается цветным пятидюймовым дисплеем высокого разрешения и ЦАПом типа Dual-Mono с двумя конвертерами ESS Sabre ES9039Q2M и двухканальным ES9826 Sabre ADC последнего поколения. Стример поддерживает технологию QRONO d2a (разработка MQA Labs), которая исправляет ошибки синхронизации, возникающие в процессе цифро-аналогового преобразования.

 

Все три модели могут без проводов подключаться к имеющимся в доме акустическим системам Bluesound и другим BluOS-совместимым стереокомпонентам; поддерживают популярные стриминговые платформы (Amazon Music, Tidal, Spotify), а также Apple AirPlay 2 и aptX Adaptive Bluetooth; Node и Node Icon работают с файлами DSD. У Node и Node Icon есть встроенный предусилитель для наушников THX AAA и разъём для их подключения (1/4" jack); у модели Node Icon кабельным разъёмом оснащён каждый наушник. И Node, и Node Icon предусматривают возможность работы с системой акустической коррекции Dirac Live Room Correction; комплект для калибровки можно приобрести за дополнительную плату. Набор выходных/входных разъёмов включает RCA, Coax, Optical, HDMI eARC и USB; у стримера Node Nano есть только цифровые/аналоговые выходы. Модель Node Nano уже поступила в продажу, начало поставок Node запланировано на конец сентября, «старшие» Node Icon появятся не раньше середины ноября.

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