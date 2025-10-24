Новые технологии: LG MAGNIT Active Micro LED

24.10.2025 14:22

Новинка в ассортименте компании LG – светодиодный 136-дюймовый дисплей с поддержкой Dolby Vision и технологией Active Matrix. Последняя позволяет управлять каждым пикселем по отдельности.



Каждый пиксель дисплея LG MAGNIT Active Micro LED генерирует собственное свечение, что принципиально отличает новинку от систем, в которых используется технология Passive Matrix, управляющая не отдельными светодиодами, а их рядами или столбцами. Дисплей имеет разрешение 4K, контрастность 1000000:1 и частоту обновления 144 Гц и оснащается процессором α9 AI шестого поколения, поддерживает технологии Dolby Vision, AirPlay 2 и Miracast; поддержка eARC обеспечивает воспроизведение звука высокого качества без потерь. Встроенная аудиосистема – конфигурации 4.2.

Изображение характеризуется безукоризненной передачей цветовых оттенков и исключительно высокой детализацией.



Благодаря фирменной технологии обработки поверхности и антибликовой защите увеличена глубина чёрного и сведено к минимуму влияние на качество «картинки» внешнего освещения. Пользователи получают доступ к LG Channels и бесплатному сервису потокового телевидения FAST, а также могут подписаться на LG Gallery+ и использовать дисплей как элемент декора – в неактивном состоянии на экране будут отображаться произведения искусства, графика и пр. Новинку уже можно приобрести на внутреннем рынке, о начале глобальных продаж будет объявлено дополнительно. В планах производителя – расширить функционал MAGNIT Active Micro LED с целью возможности создания на его основе полноценных масштабируемых видеостен.