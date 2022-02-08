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Новые «топы» Monitor Audio


08.02.2022 16:07

 

 

В Monitor Audio Group – кадровые перестановки. В команде топ-менеджеров компании появились две новые фигуры.

 

Роберт Бэрфорд (Robert Barford) работает в компании пять лет; 1 апреля 2022 года он станет исполнительным директором и будет отвечать за оперативное управление Monitor Audio Group. Председатель группы компаний (она владеет также брендами Roksan и Blok) Эндрю Флэтт (Andrew Flatt) объясняет назначение Бэрфорда необходимостью разделить функции исполнительного директора и председателя и ожидает, что в ближайшее время тот займётся подготовкой стратегии развития на ближайшие годы.

 

В отличие от Бэрфорда, Ричард Пейдж (Richard Page) – новичок в команде: он принят на должность операционного директора 7 февраля 2022 года. У Пейдж более чем 30-летний опыт в организации цепочки закупок и поставок, и в компании уверены: появление в Monitor Audio Group специалиста такого уровня – большая удача.

 

На этом изменения не заканчиваются: в нынешнем году уйдут в отставку экспорт-менеджер группы компаний Аннет Каллум (Annette Callum) и директор по производству Ли Мэннинг (Lee Manning). Их общий трудовой стаж в Monitor Audio составляет 70 лет. Руководство выражает им искреннюю благодарность за преданность и вклад в успех Monitor Audio Group.

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