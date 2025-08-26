Новые ТВ Dreame появятся в магазинах «М.Видео»

26.08.2025 11:24

Бренд Dreame анонсировал выпуск инновационной линейки фирменных телевизоров. Устройства серии будут продаваться в магазинах розничной торговой сети «М.Видео-Эльдорадо».

Производитель обещает представить российским потребителям широкую линейку телевизоров, в которую входят 12 моделей ТВ с экранами семи размеров; как утверждают маркетологи Dreame, это самые популярные среди покупателей диагонали. Также сообщается, что в новую серию будут входить как флагманские модели, так и устройства премиум, среднего и бюджетного классов.

Пока известно, что телевизоры оснащаются современными акустическими системами и «умными» процессорами Dreamind под управлением искусственного интеллекта. Производство устройств, выпускаемых под торговой маркой Dreame, расположено в Калужской области; в нём задействован стратегический партнёр Dreame, российская дистрибьюторская компания VVP Tech.



