Новые ТВ Loewe: цена доступная, но не для всех

30.07.2024 01:19

Новую модель LCD-телевизоров Loewe сам производитель относит к категории устройств начального ценового диапазона. Эксперты видят в этом натяжку – телевизоры недешёвые, впрочем, в рамках ценовой политики бренда новинка и впрямь намного более доступна, чем другие фирменные ТВ, особенно «OLED-ные» модели Stellar и Inspire.

Новые ТВ We. SEE комплектуются LCD-экранами с боковой подсветкой; размеры экрана: 32 и 43 дюйма под диагонали, разрешение Full HD. Отсутствие 4K в моделях 2024 года кажется странным, однако стоит помнить, что у дисплеев такого размера плотность пикселей выше, а потому изображение не будет страдать от нехватки резкости. Большее удивление вызывает другое: Loewe продаёт новинку по цене, которая, возможно, заставит многих задуматься о том, покупать ли этот телевизор или всё-таки выбрать 4K модель другого производителя…

В целом же новые Loewe We. SEE «укомплектованы» по полной: есть поддержка HDR во всех основных форматах, включая Dolby Vision; производитель обещает «живые цвета и большой угол обзора»; встроенный саундбар мощностью 60 Вт поддерживает воспроизведение Dolby Atmos; при необходимости к телевизору можно подключить – по Bluetooth – фирменный сабвуфер Klang Sub1 или другие модели АС из серии Klang (через HDMI eARC). Новая os8 поддерживает большинство стриминговых платформ, включая Netflix, Prime Video, Disney Plus и Apple TV, а также Apple AirPlay, Miracast и DTS Play-Fi. Благодаря наличию HDMI 2.1 ТВ поддерживает 4K / 120 Гц (ещё одна странность), VRR и ALLM.