ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новые усилители/ЦАП HiFiMan


21.03.2024 13:37

 

 

Бренд HiFiMan «прирос» двумя новыми моделями настольных ЦАП/усилителей: EF500 и EF499.

 

Оба устройства – узкие, компактные, им найдётся место на любом столе. Брутальный стильный облик, яркие декоративные акценты, роль которых выполняют поворотные регуляторы, полностью балансные входы и выходы, переключатель Coaxial/NET+USB, независимый источник питания и термостойкий корпус. Усилители можно использовать как настольные подставки для наушников.

 

В модели EF500 используется фирменный ЦАП лестничного типа Hymalaya LE. Он позволяет преобразовать цифровой сигнал максимально точно и с очень высокой музыкальностью и намного более эффективен, чем более распространённый модуль PCM1704k. Уровень THD (общие гармонические искажения) составляет 0,0025% (-8 дБ). В модели EF499 используется ЦАП Philips R2R, хорошо известный и пользующийся популярностью благодаря натуральной теплоте звука и фирменным звуковым настройкам. Новинки уже поступили в продажу по цене 459 и 299 долларов США соответственно.

Связанные новости:
 Две новые модели наушников HiFiMAN… - 14.11.2023 17:20
 Серенада для наушников - 26.06.2023 00:01
 Новинки от HiFi Man  - 12.11.2018 19:40
 Hi-Fi-плеер высокого класса HiFiMAN HM-802u - 15.07.2016 13:00
 Гибридный усилитель HiFiMAN EF-2C - 07.07.2016 11:00
 Планарные наушники HiFiMAN - 17.02.2016 19:00
 Флагманский плеер HiFiMAN HM-901s - 16.09.2015 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007