Новые усилители/ЦАП HiFiMan

21.03.2024 13:37

Бренд HiFiMan «прирос» двумя новыми моделями настольных ЦАП/усилителей: EF500 и EF499.

Оба устройства – узкие, компактные, им найдётся место на любом столе. Брутальный стильный облик, яркие декоративные акценты, роль которых выполняют поворотные регуляторы, полностью балансные входы и выходы, переключатель Coaxial/NET+USB, независимый источник питания и термостойкий корпус. Усилители можно использовать как настольные подставки для наушников.

В модели EF500 используется фирменный ЦАП лестничного типа Hymalaya LE. Он позволяет преобразовать цифровой сигнал максимально точно и с очень высокой музыкальностью и намного более эффективен, чем более распространённый модуль PCM1704k. Уровень THD (общие гармонические искажения) составляет 0,0025% (-8 дБ). В модели EF499 используется ЦАП Philips R2R, хорошо известный и пользующийся популярностью благодаря натуральной теплоте звука и фирменным звуковым настройкам. Новинки уже поступили в продажу по цене 459 и 299 долларов США соответственно.



