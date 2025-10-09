Новые возможности графических процессоров с картами ATEN VW754

09.10.2025 16:57

Новые карты ATEN VW754 расширяют возможности фирменных модульных графических процессоров видеостен VW3620.



С картой ATEN VW754 можно принимать потоковое видео H.265/H.264 от IP-камер / сетевых видеорегистраторов (NVR), одновременно декодируя до четырёх каналов в разрешении 4K с частотой 60 Гц и назначая их любому окну в конфигурации процессора видеостен VW3620. Карта совместима с ONVIF Profile S и поддерживает TSP VW754, что обеспечивает свободную интеграцию с широким спектром различных IP-видеосистем. Важной особенностью карт VW754 является возможность «горячей» замены, что весьма актуально, когда проект требует постоянной безотказной работы камер, без сбоев и отключений. Например, когда используется несколько IP-камер для контроля ситуации и повышения эффективности принятия решений (в диспетчерских, командных центрах, на транспорте и пр.),



Процессор ATEN VW3620 поддерживает разрешение 4K. Устройство имеет семь слотов ввода и пять – вывода, а также два слота для функциональных плат. Количество источников входного сигнала – до 36, поддерживается до 20 терминалов отображения. Изображение уровня True 4K достигается благодаря усовершенствованной технологии масштабирования 4K при 60 Гц 4:4:4.