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Новые возможности управления PTZ-камерами


15.10.2024 10:08

 

 

Компании Lumens и Iris подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается прямого облачного управления PTZ-камерами: Lumens будет встраивать в свои камеры программное обеспечение Iris, вследствие чего пользователи смогут управлять установкой камер и контролировать их на нескольких объектах.

 

Iris – облачная платформа на базе искусственного интеллекта. Её возможности, интегрированные в PTZ-камеры Lumens, станут для потребителей поистине революционными: простое в использовании решение с низкой задержкой позволяет радикально изменит способы контроля, управления и производства видео, при этом новые функции не требуют обновления прошивки камеры.

 

Облачное производство не является чем-то новым, но до сих пор было сложным и требовало активного управления со стороны создателей контента. Платформа Iris стабильна, значительно упрощает процесс и имеет очень понятный пользовательский интерфейс. В Lumens и Iris уверены, что продукция, которая появится в результате сотрудничества двух компаний, «станет прорывом для профессионалов в сфере образования, корпоративной среды, телевещания и живых мероприятий».

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