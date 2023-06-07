Новый Blu-ray плеер Reavon UBR-X110

07.06.2023 19:16

Новая модель, Reavon UBR-X110, заменит снятую с производства UBR-X100. Blu-ray плееры Reavon UBR-X110 уже поступили в продажу. От модели предыдущего поколения новинка отличается поддержкой стерео- и многоканальных и гибридных, с СD слоем, SACD, расширенной поддержкой внешних HDD\SSD, совместимостью с самыми свежими релизами 4K UHD дисков, стабильностью работы ОС и пр.



Reavon UBR-X110 – проигрыватель универсальный; он воспроизводит оптические диски различного типа, включая новейший формат Ultra HD Blu-ray (разрешение в четыре раза превышает стандарт 1080p Full HD), стандартные и гибридные диски SACD, а также Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, DVD Audio и CD. Плеер поддерживает файлы FLAC, AIFF, DFF, DSF, JPG, TIFF, MKV, M2TS и воспроизводит аудио- и видеоконтент с внешних накопителей с интерфейсом USB или с DLNA-серверов. Стоит также отметить наличие режима апскейлинга SDR/HDR и двух HDMI-выходов. На дисплее проигрывателя отображается информация о диске, установленном в лоток, данные мастеринга, которые могут быть встроены в HDR-контент – такие, как MaxFALL (максимальный средний уровень яркости кадра) и MaxCLL (максимальный уровень яркости контента) – а также информация о HDR и выходных параметрах HDMI.



Основание шасси проигрывателя (его толщина составляет 1,6 мм) усилено жёсткой трёхмиллиметровой стальной пластиной. Благодаря жёсткой конструкции Reavon UBR-X110 обеспечивает хорошее соотношение «сигнал/шум», необходимое для воспроизведения аудио- и видеоконтента в высоком качестве. Механический шум, возникающий при вращении привода BD, сведён к минимуму. Розничная цена устройства на российском рынке – 120 тысяч рублей.



