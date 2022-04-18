Новый бренд в России: Platin Audio

18.04.2022 16:18

Дистрибьюторская компания CI Group привезла в Россию продукцию молодого датского бренда Platin Audio – беспроводные многоканальные аудиосистемы для домашних кинотеатров.



Продажи начнутся уже на этой неделе. Пока дистрибьютор предлагает российским киноманам два комплекта «всё-в-одном» средней ценовой категории: Monaco 5.1 и Milan 5.1. «Старший» комплект Monaco 5.1 состоит из четырёх сателлитов (30 Вт RMS, 4 Ом, НЧ-динамик 3”, высокочастотник 0,75”), колонки центрального канала (два НЧ-драйвера и твитер) и сабвуфера (6”, 60 Вт). У всех колонок корпуса из МДФ с алюминиевой задней поверхностью и фазоинвертором. Самое крупное устройство – сабвуфер, его размеры (ШхВхГ) 38х13,5х31 см; высота сателлитов всего 17 см. В комплект поставки входят USB кабель и шесть кабелей питания, а также беспроводной передатчик WiSA SoundSend, транслирующий аудиосигнал на специальной частоте. Передатчик совместим с любым телевизором, который оснащён портом HDMI ARC или HDMI eARC, и поддерживает от 2.0 до 7.1 каналов.



Подготовка домашнего кинотеатра на базе систем Platin Audio занимает считанные минуты. Нужно подключить громкоговорители к сети электропитания (220 В), а передатчик SoundSend соединить с HDMI выходом источника аудиосигнала. После этого система самостоятельно найдёт колонки с сертификацией WiSA и автоматически подключится к каждому компоненту. Кинотеатральные комплекты Platin Audio передают несжатый звук 24 бит / 48 кГц со сверхнизкой задержкой (всего 5 мс) и поддерживают форматы Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD и Dolby Atmos. Управлять системой можно с помощью пульта ДУ для телевизора или через мобильное приложение на смартфоне.