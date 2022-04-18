ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новый бренд в России: Platin Audio


18.04.2022 16:18

 

 

Дистрибьюторская компания CI Group привезла в Россию продукцию молодого датского бренда Platin Audio – беспроводные многоканальные аудиосистемы для домашних кинотеатров.

 

Продажи начнутся уже на этой неделе. Пока дистрибьютор предлагает российским киноманам два комплекта «всё-в-одном» средней ценовой категории: Monaco 5.1 и Milan 5.1. «Старший» комплект Monaco 5.1 состоит из четырёх сателлитов (30 Вт RMS, 4 Ом, НЧ-динамик 3”, высокочастотник 0,75”), колонки центрального канала (два НЧ-драйвера и твитер) и сабвуфера (6”, 60 Вт). У всех колонок корпуса из МДФ с алюминиевой задней поверхностью и фазоинвертором. Самое крупное устройство – сабвуфер, его размеры (ШхВхГ) 38х13,5х31 см; высота сателлитов всего 17 см. В комплект поставки входят USB кабель и шесть кабелей питания, а также беспроводной передатчик WiSA SoundSend, транслирующий аудиосигнал на специальной частоте. Передатчик совместим с любым телевизором, который оснащён портом HDMI ARC или HDMI eARC, и поддерживает от 2.0 до 7.1 каналов.

 

Подготовка домашнего кинотеатра на базе систем Platin Audio занимает считанные минуты. Нужно подключить громкоговорители к сети электропитания (220 В), а передатчик SoundSend соединить с HDMI выходом источника аудиосигнала. После этого система самостоятельно найдёт колонки с сертификацией WiSA и автоматически подключится к каждому компоненту. Кинотеатральные комплекты Platin Audio передают несжатый звук 24 бит / 48 кГц со сверхнизкой задержкой (всего 5 мс) и поддерживают форматы Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD и Dolby Atmos. Управлять системой можно с помощью пульта ДУ для телевизора или через мобильное приложение на смартфоне.

Связанные новости:
 Саундбар «всё-в-одном» Devialet Dione - 29.03.2022 16:06
 Домашний кинотеатр с BenQ W1800  - 05.03.2022 14:50
 Беспроводной громкоговоритель с открытым дизайном - 03.02.2022 12:00
 Eltax снова в России - 17.01.2022 11:48
  Домашний кинозал «под ключ» - 16.12.2021 11:48
 Ansuz Darkz борется с резонансами - 03.11.2021 05:00
 Hi-Fi & High End Show: цены и скидки к юбилею! - 18.05.2021 11:48
 Свобода выбора с WiSA SoundSend - 11.11.2020 11:24
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007