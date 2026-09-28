Новый ЦАП «Лампизатор»

28.09.2026 10:00

LampizatOr Horizon 2 DAC – новая разработка польских инженеров. При его создании использовались технологии, впервые применённые в фирменном флагманском ЦАП Aphrodite; это, в том числе, усовершенствованный аналоговый каскад, новая архитектура SuperVolume, обновлённая система обработки сигнала и новый цифровой интерфейс с тремя разъёмами BNC (3xBNC).

Фирменный процесс преобразования сигнала на базе специализированного программного обеспечения поддерживает форматы PCM с частотой дискретизации до 1520 кГц и DSD 1024 (при этом в официальных спецификациях заявлены PCM 768 кГц и DSD 512). Используются лампы 6SN7 в каскаде преобразования и KT88 в каскаде выходных драйверов, а также блок питания с ламповым выпрямителем и регулятор громкости SuperVolume с функцией сквозного канала. На задней панели расположены входы USB, S/PDIF (RCA), AES/EBU, TOSLINK и три входа i2S; по запросу также доступен вход Taiko XDMI. Предусмотрены аналоговые входы (RCA и балансный XLR), выходы (RCA и XLR), а также балансный выход XLR с функцией сквозного канала. Реализация USB-интерфейса включает поддержку DSD 512, систему восстановления тактовой частоты и оптоизоляцию. Пульт ДУ нового образца поддерживает переключение режимов фазы, сохранение настроек в памяти и пр. На передней панели аппарата имеется цветной ЖК-дисплей. Цвет корпуса: чёрный или серебро; съёмная верхняя панель вокруг ламп тоже может быть чёрной или серебристой, а также полупрозрачной красной и цвета меди или стали.

Производитель подчёркивает, что нововведения были внедрены с сохранением габаритов корпуса, а также типов используемых ламп и выходных конденсаторов, характерных для платформы Horizon. Кроме того, предусмотрена возможность модернизации с использованием этих новых технических решений аппаратов моделей Horizon 1, Horizon 360 и Horizon 360X. Заводская модернизация устройств Horizon 1 до версии Horizon 2 запланирована на ноябрь 2026 года и будет осуществляться через дилерскую сеть LampizatOr. Выпуск модели Horizon 360 прекращается.