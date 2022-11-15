ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новый чип Mediatek с поддержкой до четырёх портов HDMI 2.1


15.11.2022 10:42

 

 

MediaTek Pentonic 1000 – новая микросхема, созданная для «облачных» игр и потоковой 4K передачи. Она стала вторым флагманом в линейке решений MediaTek, наряду с Pentonic 2000 (8K).

 

Чип поддерживает Wi-Fi 6/6E, MEMC, Dolby Vision, HLG, HDR10 и HDR10+, Dolby Atmos, DTS Master HD и Virtual X. При необходимости возможна также поддержка эксклюзивной технологии MediaTek Intelligent View, которая позволяет работать с несколькими (до восьми) различными медиаисточниками на одном дисплее, то есть потребитель может, например, принимать видеозвонки, пролистывать веб-страницы, следить за игрой на футбольном поле и смотреть выпуск новостей – всё это одновременно. При этом MediaTek обещает, что чип поддерживает динамическую настройку качества изображения для всех источников транслируемого контента, а не только для основного изображения.

 

У Pentonic 1000 мощный процессор с ИИ. Помимо 4K/120 Гц, он способен обеспечить переменную частоту обновления (VRR) в видеоиграх до 144 Гц, а также автоматический режим с малой задержкой (ALLM). Есть также поддержка VVC (H.266), наряду с более привычными стандартами ATSC 3.0, AV1, HEVC (H.265), VP9 и AVC3, и голосовых ассистентов. Как и выпущенный в прошлом году 8K Pentonic 2000, новый чип поддерживает до четырёх портов HDMI 2.1, режим FRL на скорости 48 Гбит/с, два входа USB 3.2 Gen-1 и один USB 2.0. Pentonic 1000 появится на рынке в первом квартале 2023 года; его основными потребителями могут стать Sony, Samsung, Philips и Panasonic.

Связанные новости:
 Будущее аудио отрасли по версии Harman Luxury Audio - 05.10.2022 13:12
 Кино и игры – всегда с собой - 03.10.2022 13:31
 Больше гибридов, хороших и разных! - 29.08.2022 13:03
 Intel предупреждает… - 21.07.2022 11:46
 Дефицит комплектующих и снижение объёмов продаж: прогноз VOXX - 14.07.2022 11:46
 Intel: 33 миллиарда евро на чипы - 29.03.2022 11:55
 Скоро в России: 4K Blu-ray плееры Reavon - 23.09.2021 00:29
 Первый в мире ТВ с поддержкой Wi-Fi 6E  - 08.04.2021 14:03
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007