Новый чип Mediatek с поддержкой до четырёх портов HDMI 2.1

15.11.2022 10:42

MediaTek Pentonic 1000 – новая микросхема, созданная для «облачных» игр и потоковой 4K передачи. Она стала вторым флагманом в линейке решений MediaTek, наряду с Pentonic 2000 (8K).

Чип поддерживает Wi-Fi 6/6E, MEMC, Dolby Vision, HLG, HDR10 и HDR10+, Dolby Atmos, DTS Master HD и Virtual X. При необходимости возможна также поддержка эксклюзивной технологии MediaTek Intelligent View, которая позволяет работать с несколькими (до восьми) различными медиаисточниками на одном дисплее, то есть потребитель может, например, принимать видеозвонки, пролистывать веб-страницы, следить за игрой на футбольном поле и смотреть выпуск новостей – всё это одновременно. При этом MediaTek обещает, что чип поддерживает динамическую настройку качества изображения для всех источников транслируемого контента, а не только для основного изображения.



У Pentonic 1000 мощный процессор с ИИ. Помимо 4K/120 Гц, он способен обеспечить переменную частоту обновления (VRR) в видеоиграх до 144 Гц, а также автоматический режим с малой задержкой (ALLM). Есть также поддержка VVC (H.266), наряду с более привычными стандартами ATSC 3.0, AV1, HEVC (H.265), VP9 и AVC3, и голосовых ассистентов. Как и выпущенный в прошлом году 8K Pentonic 2000, новый чип поддерживает до четырёх портов HDMI 2.1, режим FRL на скорости 48 Гбит/с, два входа USB 3.2 Gen-1 и один USB 2.0. Pentonic 1000 появится на рынке в первом квартале 2023 года; его основными потребителями могут стать Sony, Samsung, Philips и Panasonic.



