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Новый дистрибьютор QED


21.08.2020 09:36

 

 

Компания Simple Distribution стала эксклюзивным дистрибьютором кабельной продукции британского бренда на территории Российской Федерации.

 

Компания QED существует с 1973 года и на сегодня является одним из признанных лидеров кабельной индустрии. Интересный факт: до появления QED практически никто не проводил фундаментальные исследования физических процессов, протекающих в проводниках, с точки зрения передачи музыкальной информации. Лишь в 1994 году ситуация коренным образом изменилась: к этому времени специалисты QED накопили достаточно практического опыта и провели масштабное исследование того, как влияют на звук сопротивление, индуктивность и ёмкости кабелей. Результаты этого научного труда были опубликованы под названием «The Genesis Report», и сегодня наработками QED пользуются все производители кабелей.

 

В самой компании полученные знания и навыки стали залогом создания широчайшего ассортимента продукции: в нём представлено большое количество разнообразных технологических и конструктивных решений, выпускаемые кабели значительно отличаются как внешним видом, так и применяемыми материалами. Кроме того, это даёт возможность обеспечить стабильный и заметный прирост качества при переходе от более дешевых моделей к более дорогим: так, даже в самом бюджетном кабеле QED используется высокоочищенная бескислородная медь OFHPC или SPOFC с чистотой от 99.999% и выше, поскольку стандартная электротехническая медь не позволяет достичь достоверности звучания. В более дорогих моделях применяются посеребренные жилы из бескислородной меди SPOFC, а в некоторых новых разработках – проводники из монокристаллической меди.

 

Пристальное внимание в QED уделяется и взаимному расположению проводников в кабеле, изоляции и экранированию, а также коммутации. Благодаря особой конструкции коннекторов QED при контакте со стандартным разъёмом площадь контакта максимальна. С этой же целью была разработана технология монтажа наконечников акустических кабелей, получившая название Airlock: в отличие от стандартной фиксации кабеля с помощью винтов, которая обеспечивает точечный контакт проводника и разъёма, Airlock позволяет сделать соединение «кабель-разъём» практически монолитным.

 

Созданием новой продукции QED занимается большой департамент исследований и разработок. Характеристики кабеля просчитываются на компьютере, создаются и тестируются прототипы. Оценка результата производится как аппаратным методом, так и посредством экспертных прослушиваний, что позволяет выявить малейшие недостатки и добиться максимальной нейтральности и сбалансированности звучания.

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