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Новый доступный Polk Audio


26.08.2021 09:32

 

 

Monitor XT – новая недорогая линейка акустических систем Polk Audio с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos. В серию входят напольные громкоговорители XT60 и XT70, две модели акустики центрального канала XT30 и XT35, полочники XT15 и XT20, а также 12-дюймовый активный сабвуфер XT12 и высотный модуль для иммерсивного объёмного звучания XT90.

 

Модель XT20 оснащается Hi-Res Audio сертифицированными твитерами с териленовым куполом. Особенность напольных колонок новой серии (XT60 и XT70) – динамически сбалансированные вуферы, дополненные парой чувствительных пассивных излучателей, обеспечивающий «внушительные басы». Высотные модули XT90 служат для воспроизведения аудиоконтента, записанного в Dolby Atmos, DTS:X и Auro 3D. Их можно разместить на верхней панели XT20, XT60 или XT70, поставить на полку или повесить на стену. В конструкции активного сабвуфера XT12 (до 24 Гц) также используется длинноходный низкочастотный динамик с технологией Dynamically Balanced. Его питает 100-ваттный усилитель класса A/B. Устройство оснащается линейным (RCA) и LFE входами и совместим с новейшими AV-ресиверами с поддержкой Dolby Atmos и DTS: X.

 

Все колонки новой серии Monitor XT согласованы по тембру и могут использоваться в составе Hi-Fi системы или комплекта домашнего кинотеатра. Вариант отделки – единственный: чёрный (Midnight Black).

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