11.07.2022 10:42

Новый эталон звука T+A – акустические системы серии Solitaire S. В линейке три модели: S 430, S 530 и S 540. Как и первые колонки Solitaire, выпущенные в 1983 году, новинки оснащаются магнито-планарными твитерами. Продажи начнутся осенью 2022 года.



Зигфрид Амфт, основатель компании T+A elektroakustik и её управляющий директор, говорит, что «новая серия колонок Solitaire S знаменует собой возвращение к корням и призвана вдохнуть новую жизнь в старейшую серию акустических систем». Громкоговоритель Solitaire S 430 – модель вполне традиционная, в то время как при создании Solitaire S 530 и S 540 применена концепция цилиндрической волны. Зигфрид Амфт: «Система цилиндрических волн в S 530 и S 540 концентрирует звуковые излучения в горизонтальной ориентации и чрезвычайно облегчает задачу минимизации вредных отражений комнаты». В случае с S 430 реализовать эту концепцию оказалось сложнее. СЧ-динамик пришлось разместить над ВЧ-излучателем (метод симметричной направленности, Symmetric Directivity), что позволило эффективно увеличить зону рассеивания звука в горизонтальной плоскости и сократить влияние помещения.



СЧ/ВЧ магнито-планарные твитеры Solitaire S созданы на базе излучателей Т+А TPM 3100 и TPM 2500, используемых в фирменных наушниках Solitaire. В колонки «старших» моделей Solitaire S 530 и S 540 устанавливается магнитостатичный излучатель Mag850 – длиной 85 см и с девятью десятками магнитов, расположенных в один ряд с СЧ-звеном динамиков. Излучатель Mag50, используемый в модели S 430, приводится в движение десятью магнитами; его размер – всего пять см. За воспроизведение низких частот в колонках Solitaire S отвечают два или четыре 22-сантиметровых басовика с усиленными шасси диффузоров.