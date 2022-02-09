Новый Epson меньше всех

09.02.2022 12:53

Компания Epson представила последнее поколение компактных сверхлёгких 3LCD проекторов высокой яркости. Устройства новой серии PU2200U созданы на базе линейки EB-L20000U, но значительно миниатюрнее проекторов предыдущего поколения; так, модель EB-PU2220B/EB-PU2120W (20000 люмен) на 70% меньше и на 50% легче своей предшественницы (EBL20000U).

У новинок есть и другие преимущества: их проще установить и настроить, легче обслуживать. Проекторы новой серии обеспечивают более высокое качество изображения, потребляют меньше энергии. Серия PU2200 включает несколько моделей со световым потоком 13000, 16000 и 20000 люмен, динамической контрастностью более 2500000:1, разрешением WUXGA (размер проецируемого изображения – до 1000 дюймов по диагонали с соотношением сторон 16:10), поддержкой технологий HDR и 4K Enhancement и др. Два проектора могут быть сконфигурированы в стек для удвоения яркости без необходимости использовать внешнее программное обеспечение. Функцию NFC обеспечивает простоту установки и связь между интеллектуальными устройствами Android с поддержкой NFC и проектором, даже когда последний выключен.

Проекторы серии PU2200 лучше защищены от проникновения внутрь корпуса частиц пыли (IP5x) и более надёжны по сравнению с моделями предыдущего поколения благодаря высокоэффективной системе охлаждения. Возможности подключения: USB, HDMI, VGA, DVI, Ethernet и (опционально) Wi-Fi. У модели EB-PU2220B есть входной и выходной разъёмы 3G-SDI, что обеспечивает возможность шлейфового подключения нескольких проекторов. Новинки предназначены для использования в больших учебных аудиториях, на концертных площадках, в конференц-залах и т.п.