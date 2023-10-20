Новый фаворит Acoustic Energy

20.10.2023 01:23

В ассортименте британской Acoustic Energy появилась новая модель акустических систем. Англичане решили дать ей имя, которое отражало бы историю их родного края, района Котсуолдс, который во времена Древнего Рима носил название Кориниум (Corinium).



Acoustic Energy Corinium – напольная колонка среднего размера. Её среднечастотный и высокочастотный динамики располагаются примерно на уровне ушей сидящего человека. В нижней части корпуса находится сабвуферная секция с двумя басовиками. Разработчики утверждают, что такая конфигурация является оптимальным сочетанием достоинств и напольных моделей, и небольших громкоговорителей, устанавливаемых на стойки: она обеспечивает великолепную динамику, колонки способны эффектно себя проявить даже в больших помещениях.



Corinium (200 Вт / 4 Ом) оснащаются 29-миллиметровым твитером с мягким куполом, 120-миллиметровым среднечастотником и парой вуферов (140 мм, диффузоры из углеволокна). Корпуса изготовлены с использованием особого композита, гасящего резонансы, и имеют небольшой (четыре градуса) наклон. Толщина передней панели – 6 мм. Каждая колонка высотой 110 см весит 40 кг. Варианты отделки: натуральный шпон или окрашивание в матовый белый, матовый чёрный или зелёный металлик оттенка British Racing Green. В продажу новинка поступит в ноябре.



