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Новый флагман Denon


28.05.2021 13:43

 

 

Обновлённый флагманский 13-канальный AV-усилитель Denon AVC-X8500HA может «похвастаться» множеством новых функций, включая апскейлинг и масштабирование видео до формата 8K/60Hz, поддержку видео в формате 4K/120Hz, а также другие технологии стандарта HDMI 2.1, включая HDR10+, Dynamic HDR и HDCP 2.3.

 

Мощность усилителя – 210 Вт на канал; устройство поддерживает все форматы окружающего звучания, включая Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced и Auro-3D. Индекс «A» (Advanced) означает поддержку новейших технологий HDMI, воспроизведение фильмов, телевизионных и музыкальных шоу с высочайшим качеством изображения в формате 8K и сквозную передачу видео в форматах 8K/60Гц и 4K/120Гц, а также расширенную поддержку новейших игровых приставок. Поддержка стандарта HDMI 2.1 включает новейшие технологии улучшения изображения HDR10+ и Dynamic HDR, а новая функция под названием Quick Media Switching (QMS) позволяет мгновенно переключать частоту кадров при использовании различных источников изображения. 

 

Владельцам модели предыдущего поколения, AVC-X8500H, Denon даст возможность модернизировать плату HDMI. Заказать обновление можно будет, обратившись в авторизованный сервисный центр Denon, но не ранее июля 2021 года.

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