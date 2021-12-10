Новый флагман FiiO

10.12.2021 09:00

Компания FiiO объявила о выпуске новой флагманской модели внутриканальных наушников. Новинка обеспечивает естественное звучание с глубоким детальным басом.



Мониторные наушники FH9 оснащены семью драйверами: шестью арматурными и одним динамическим DLC басовым с диафрагмой 13,6 мм. Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц – 40 кГц. Благодаря полуоткрытому акустическому оформлению исключено давление на барабанную перепонку, поэтому слушать любимые композиции можно часами – с неизменным комфортом.



Наушники оснащены сменными насадками, которые позволяют переключаться между фильтрами для разных звуковых сигнатур. Корпуса сделаны из титанового сплава, кабель – серебряный. В продаже FiiO FH9 появятся в начале будущего года.