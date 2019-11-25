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Новый флагман Magnat Signature 909 – уже в России


25.11.2019 10:00

 

 

Акустическая система Signature 909 – «старшая» модель в серии 900. Это напольный четырёхполосный громкоговоритель с двумя НЧ-динамиками и фазоинвертором. Он способен воспроизводить самые низкие частоты вплоть до 22 Гц и, несмотря на свою мощность, не предъявляет слишком высоких требований к подключаемой электронике для усиления.

 

Колонка оснащается высокочастотным модулем с двумя купольными ВЧ-динамиками fmax Signature: 30-милимметровым, с волноводом, длинным ходом диффузора и широким подвесом для лучшего сочетания со средними частотами, и дополнительным супертвитером с 20-мм куполом для эффективного рассеяния звука во всех направлениях и расширенного диапазона воспроизводимых частот вплоть до 55 кГц.

 

Соединительная клемма допускает двухпроводное подключение и двухполосное усиление, то есть использование различных кабелей или даже усилителей для низких и средних частот / высоких частот. Очень прочный надёжно армированный корпус сделан из ДВП. Колонка комплектуется регулируемыми по высоте металлическими шипами со сменными наконечниками, а также антивибрационными силиконовыми опорами. Защитная решётка имеет магнитное крепление.

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