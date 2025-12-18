Новый флагман: Optoma ZK1000

18.12.2025 11:56

На выставке ISE 2026 компания Optoma представит свою новую разработку, названную в опубликованном по этому случаю пресс-релизе «инновацией, основанной на производительности». Это видеопроектор ZK1000, новый флагман модельного ряда Optoma, способный «обеспечить исключительный уровень производительности для бизнеса и захватывающих визуальных пространств». Выставочный стенд компании будет отражать концепцию «Укоренившись в инновациях, растём вместе».



Optoma ZK1000 – это яркость 10000 люменов, разрешениеTrue 4K и поддержка нулевого смещения, реализованная на базе передового чипсета Texas Instruments HEP-DLP. Главная особенность Optoma ZK1000 – гибкость и универсальность: благодаря сменным объективам, моторизованному зуму и смещению объектива устройство адаптируется к самым разным задачам.



Проецируемое изображение характеризуется исключительной чёткостью и точностью, что делает новый проектор оптимальным устройством для применения в самых разных ситуациях и пространствах, от ярко освещённых конференц-залов до комплексных иммерсивных решений.