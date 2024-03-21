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Новый флагман Vivid Audio


21.03.2024 15:13

 

 

Новинка бренда Vivid Audio – флагманский громкоговоритель Moya M1 с восемью девятидюймовыми низкочастотными динамиками.

 

Акустическая система Moya M1 – пятиполосная, оснащённая 13-ю драйверами. Из них восемь – басовые C225-100H с 100-мм катушками, они попарно расположены в четырёх раздельных секциях; каждая секция снабжена аэродинамически оптимизированным портом фазинвертора. У каждой пары общая магнитная система; так инженеры Vivid Audio решили проблему вибрации корпуса колонки и снизили турбулентный эффект.

 

Низкочастотные динамики направлены в стороны, а на фронтальной панели расположены два 175-миллиметровых мид-басовых драйвера C175-76 с усиленными диафрагмами из углепластика, купольный 50-мм динамик D50DLC, работающий в верхнем среднечастотном диапазоне, а также 26-мм алюминиевый твитер D26DLC. Аббревиатура DLC означает использование так называемого «алмазоподобного покрытия (Diamond-Like Coated). Пассивный пятиполосный кроссовер Линквица-Райли четвёртого порядка состоит из трёх частей: секции разнесены, среднечастотная и высокочастотная секция расположены на удалении от басовой.

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