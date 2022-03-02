Новый флагманский фонокорректор Exposure VXN

02.03.2022 11:03

VXN – новый флагманский фонокорректор Exposure Electronics. Новинка предназначена для настоящих энтузиастов винила, хорошо разбирающихся в представленных на рынке моделях и их возможностях.

Усилители британского бренда давно пользуются популярностью, а сам производитель держит марку, что доказывает представленная в прошлом году фирменная серия 3510. Новая разработка адресована более узкому кругу потребителей, которые предъявляют повышенные требования к приобретаемым устройствам.

Полностью регулируемые входные каскады (отдельные входы MM и MC выбираются на передней панели) нового фонокорректора можно точно подстроить под тип звукоснимателя, что обеспечивает оптимальную настройку нагрузки и усиления и гарантирует достоверность воспроизведение мельчайших звуковых деталей. Фонокорректор предназначен для использования вместе с Exposure VXN Power Supply. В паре они образуют двухкомпонентный комплект, в котором чувствительные схемы фонокорректора изолированы от схемы питания – это сводит шум к минимуму и обеспечивает наилучшую производительность. Если нужен ещё более впечатляющий результат, можно подключить два блока VXN, по одному на каждый канал, и получить трёхкомпонентную систему конфигурации «двойное моно».