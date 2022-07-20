Новый гигант C Seed

20.07.2022 10:11

Компания C Seed представила новую модель фирменных MicroLED телевизоров. Устройство предназначено для домашнего использования. Его особенность – складная конструкция: ТВ выдвигается из опоры и раскладывается в огромный экран. C Seed N1 обеспечивает изображение качества 4K UHD и оснащается мощной аудиосистемой конфигурации 9.2.



В прошлом году в ассортименте производителя появилась похожая модель, M1. Она была разработана специально для использования на яхтах: в неактивном состоянии телевизор был полностью скрыт под полом, а при необходимости выдвигался оттуда и автоматически раскладывался на полную ширину. В отличие от M1, постамент C Seed N1 никуда не «прячется» – напротив, его можно использовать как самостоятельный предмет интерьера. А вот экран скрывается внутри основания и состоит из пяти одинаковых секций.



В рабочем режиме ТВ может вращаться на 90 градусов влево и вправо. Границы панелей, из которых состоит плоский дисплей, не видны благодаря технологии Adaptive Gap Calibration. Характеристики C Seed N1: яркость 1000 нит, контрастность 30000:1, частота обновления 3840 Гц; ТВ поддерживает технологию HDR10+; специальное покрытие экрана уменьшает блики. Устройство имеет пять портов HDMI, два USB; есть возможность Ethernet-подключения. Мощность аудиосистемы 9.2, встроенной в основание ТВ – 200 Вт. Новинка появится в продаже в первом квартале 2023 года. Будут выпускаться устройства с экранами размером 103, 137 и 165 дюймов. Минимальная цена: 190 тысяч долларов США.



