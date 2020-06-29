Новый HDMI кабель Purist Audio Design

29.06.2020 12:17

Компания Purist Audio Design выпустила новую версию HDMI кабеля, получившую название Diamond Revision. Разработчики улучшили аудио- и видеохарактеристики кабеля и сделали его более гибким.

HDMI Diamond Revision от Purist Audio Design поддерживает стандарт HDR (High Dynamic Range), все версии 3D-видео для достижения наилучшего качества изображения, а также все функции высокоскоростного HDMI, включая разрешение 4K (3980x2160p) при 60Гц,

HDMI Diamond Revision обеспечивает лучшие звук и изображение по сравнению с предыдущей версией Luminist Revision; а благодаря большей гибкости его удобнее использовать как в домашних системах, так и в профессиональных инсталляциях. Кабель имеет сечение от 26 до 32 AWG; длина – 1,2 м, 1,5 м и 4,5 м.