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Новый HDMI кабель Purist Audio Design


29.06.2020 12:17

 

 

Компания Purist Audio Design выпустила новую версию HDMI кабеля, получившую название Diamond Revision. Разработчики улучшили аудио- и видеохарактеристики кабеля и сделали его более гибким.

 

HDMI Diamond Revision от Purist Audio Design поддерживает стандарт HDR (High Dynamic Range), все версии 3D-видео для достижения наилучшего качества изображения, а также все функции высокоскоростного HDMI, включая разрешение 4K (3980x2160p) при 60Гц,

 

HDMI Diamond Revision обеспечивает лучшие звук и изображение по сравнению с предыдущей версией Luminist Revision; а благодаря большей гибкости его удобнее использовать как в домашних системах, так и в профессиональных инсталляциях. Кабель имеет сечение от 26 до 32 AWG; длина – 1,2 м, 1,5 м и 4,5 м.

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