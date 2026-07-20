Новый Hyperion: 16 каналов и Dirac ART

20.07.2026 12:00

Компания AudioControl представила новую линейку Hyperion в марте этого года. В неё входят процессор окружающего звучания, несколько моделей многоканальных усилителей и конвертеры HDMI eARC-Dante. На днях производитель анонсировал выпуск ещё одного 16-канального процессора, Hyperion APR-16, разработанного для больших персональных кинозалов, с независимой оптимизацией сигнального тракта.

Hyperion APR-16 обладает новейшими возможностями коррекции акустики помещения, включая технологию Dirac ART, и поддерживает программное обеспечение для калибровки Home Acoustics Alliance (HAA) Link. При создании новинки были использованы наработки инженеров компании AVPro Edge, которая, наряду с AudioControl, входит в холдинг AVPro Global. Кинотеатральный процессор оснащается премиальными 32-битными ЦАП ESS Sabre, поддерживает частоту дискретизации 24 бит / 192 кГц, имеет расширенные возможности маршрутизации.

Аппарат разработан для бесшовной интеграции Dirac Live и Dirac Active Room Treatment (ART). Он использует самые передовые вычислительные алгоритмы Dirac для моделирования и коррекции сложных акустических артефактов, возникающих в результате взаимодействия акустических систем с окружающей средой. В комплект входят пульт ДУ и микрофон для акустических измерений.