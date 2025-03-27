Новый игрок в команде Diello Novo Plus

27.03.2025 13:06

Портативный проектор Diello DL-M400X заменит модель DL-M386X в серии Novo Plus. Проектор рассчитан на профессиональное использование (офисные презентации, учебные классы и пр.) и обладает улучшенными характеристиками по сравнению с устройством предыдущего поколения.



Главные отличия от модели-предшественницы: яркость увеличена до 4000 ANSI люменов, расширены функции коррекции изображения. Diello DL-M400X с матрицей 3xLCD можно использовать даже в хорошо освещённых помещениях; изображение – чёткое и детализированное благодаря разрешению XGA (1024x768) и поддержке 4K@30Гц. Контрастность – 15000:1; «картинка», которую даёт DL-M400X характеризуется глубиной чёрного и насыщенностью других цветов. Возможности коррекции трапецеидальных искажений – в пределах ±30° по вертикали и горизонтали, также предусмотрены коррекция подушкообразных и бочкообразных искажений, настройка изображения по четырём точкам под любую поверхность, режимы Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard и Colorboard.



Проектор оснащается оптическим зумом 1.2x с ручной настройкой; проекционное отношение составляет 1.48~1.78:1. На расстоянии всего 2,1 м можно получить изображение размером от 30 до 300 дюймов по диагонали. Источник света рассчитан на 20000 часов работы в экономичном режиме. Есть разъёмы HDMI, VGA, USB и RJ45; управлять проектором можно через локальную сеть с поддержкой протоколов Crestron, AMX Discovery и PJ Link. Размеры DL-M400X: 345x261x99 мм, весит проектор всего 3,3 кг.



