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Новый интегральник Exposure 3510


11.08.2021 14:05

 

 

3510 – новейшая модель интегральных усилителей Exposure, многое взявшая от флагманской High End линейки 5010. Это первая за долгое время полноразмерная новинка: в последние несколько лет в фокусе внимания разработчиков британской компании были компактные компоненты серии XM…

 

Новый усилитель – первая модель в серии 3510, которая приходит на смену линейке 3010; соответственно, Exposure позиционирует новинку как замену модели 3010S2D. Мощность устройства – 110 Вт на канал (RMS) на 8 Ом; есть шесть линейных входов, предусмотрена возможность добавить ММ- или МС-фонокорректор и модуль ЦАП. Имеется отдельный AV-вход с возможностью выбора фиксированного или переменного усиления – для использования усилителя в составе стерео системы или комплекта домашнего кинотеатра. Специально для новинки разработана гибридная схема источника питания, селектор входов и система регулировки громкости оптимизированы с целью уменьшения перекрестных помех.

 

Усилитель уже поступил в продажу; его можно приобрести в корпусе чёрного цвета или отделке «титан». Розничная цена в Великобритании – 2250 фунтов стерлингов. Производитель предоставляет трёхлетнюю гарантию.

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