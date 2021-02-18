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Новый интерфейс Roon


18.02.2021 16:09

 

 

Roon изменился: новая версия 1.8 умнее, симпатичнее и современнее предыдущих. Поменялись шриты, макеты страниц, а искусственный интеллект Valence стал лучше понимать контекст музыкальных произведений и отслеживать отношения между теми, кто их сочинил, исполнил и спродюсировал.

 

Теперь Valence, прежде чем отфильтровать наиболее соответствующие запросу пользователя результаты, учитывает, помимо прочего, историю прослушивания. Функция «Фокус» объединяет множество фильтров и принимает во внимание не только заданные критерии, но и тексты. У пользователей есть возможность выбора названий альбомов, исполнителей, работающих в том или ином жанре, альбомов в дискографии исполнителя, периодов написания песен и создания музыкальных экспозиций, форм музыкальных произведений, совместных работ исполнителей и так далее; всё это можно сортировать по названию, популярности и дате. Кроме того, «Фокус» можно использовать для фильтрации и сортировки не только музыки в собственной библиотеке пользователя, но и контента на TIDAL и Qobuz. Особое внимание разработчики уделили классической музыке: поиск по ней всегда представлял сложность, и теперь результаты поиска стали более точными.

 

Новый календарь показывает подробную историю прослушивания за последние четыре недели. Благодаря новой системе быстрых ссылок доступ в «Поддержку Roon» и «Сообщество Roon» осуществляется оперативнее.

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