Новый кабель от Chord: EpicX

05.11.2019 15:00

Акустические кабели EpicX заменят модель Epic, созданную на основе PTFE с использованием фирменной технологии Chord XLPE. В новой разработке применяется диэлектрик Taylon; он же используется в продукции серий ChordMusic и Sarum T.

EpicX представляет собой экранированную конструкцию, и этим не отличается от предшествующей модели, но за образец взят акустический кабель с AWG проводниками из бескислородной меди с покрытием серебром и XLPE-изоляцией. Принципиальное отличие EpicX – три дополнительных слоя сшитого полиэтилена XLPE.

Новинка комплектуется разъёмами ChordOhmic (ещё одно из недавних нововведений в ассортименте компании-производителя). Кабель можно приобрести в готовом виде, а можно обратиться к официальным дилерам Chord, которые оказывают услуги по изготовлению кабелей нужной длины.