ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Новый кабель от Chord: EpicX


05.11.2019 15:00

 

 

Акустические кабели EpicX заменят модель Epic, созданную на основе PTFE с использованием фирменной технологии Chord XLPE. В новой разработке применяется диэлектрик Taylon; он же используется в продукции серий ChordMusic и Sarum T.

 

EpicX представляет собой экранированную конструкцию, и этим не отличается от предшествующей модели, но за образец взят акустический кабель с AWG проводниками из бескислородной меди с покрытием серебром и XLPE-изоляцией. Принципиальное отличие EpicX – три дополнительных слоя сшитого полиэтилена XLPE.

 

Новинка комплектуется разъёмами ChordOhmic (ещё одно из недавних нововведений в ассортименте компании-производителя). Кабель можно приобрести в готовом виде, а можно обратиться к официальным дилерам Chord, которые оказывают услуги по изготовлению кабелей нужной длины.

Связанные новости:
 Chord Mojo со скидкой  - 18.10.2019 07:00
 Кабели в штанах - 13.06.2019 10:25
 Top High End 2019: итоги подведены - 15.04.2019 07:00
 Чехол для усилителя Chord Hugo 2 - 27.12.2018 08:00
 Hugo M Scaler от Chord - 31.07.2018 08:00
 Новые разъёмы для акустических кабелей ChordOhmic - 28.02.2018 15:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007